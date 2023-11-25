Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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25 листопада 2023, 21:59
У чотирнадцятому турі Хетафе на своєму полі приймав Альмерію.
Господарі здолали гостей, відправивши до їхніх воріт два голи. Гості зуміли відповісти лише один раз.
Хетафе - Альмерія 2:1
Голи: Грінвуд, 33, Майораль, 45 — Рамазані, 7
Хетафе: Сорія – Суарес, Альварес, Альдерете (Даконам, 46), Ріко – Кармона (Оскар, 30), Мілья, Максимович, Грінвуд – Майораль, Латаса (Аленья, 72)
Альмерія: Масіміану — Мендес (Посо, 68), Чумі, Едгар Гонсалес, Акієме — Баба, Робертоне (Мелеро, 75) — Баптістао, Аррібас (Пучмаль, 84), Ембарба (Лазаро, 67) — Рамазані (Чамі, 83)
Попередження: Ріко, 24, Альдерете, 28 — Едгар Гонсалес, 52, Баптістао, 60, Рамазані, 63, Баба, 64.