Іспанія

"Блаугранас" останнім часом не вражають.

Головний тренер Барселони Хаві висловився стосовно відносин з керівництвом каталонського клубу. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я відчуваю всебічну підтримку з боку клубу. Я не почуваюся самотнім. Щодня розмовляю з президентом, є максимальна довіра. З Деку є дружба та повна довіра. Вони абсолютно впевнені в нас.

Я користуюсь довірою президента, Деку та співробітників, які також є моїми друзями, включаючи мого брата. Мене підтримують гравці, тому я твердо вірю, що найближчим часом наша гра стабілізується і все буде добре", — заявив іспанський тренер.