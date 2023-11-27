Іспанія

"Блаугранас" вже зараз будує літню трансферну кампанію.

Каталонська Барселона може підписати одного з ключових гравців мюнхенської Баварії Йосуа Кімміха. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, каталонський клуб хоче посилити півзахист наступного літа.

Пріоритетною метою для Барси та особисто головного тренера команди Хаві є 28-річний німець Йосуа Кімміх. Іспанський фахівець вже кілька разів спілкувався з німцем. Кімміх запевнив Хаві, що готовий перейти до Барселони.

Однак, якщо трансфер гравця "рекордмайстер" буде неможливий, каталонці вивчать інші варіанти у Бундеслізі.

Діючий контракт німця з "ротен" діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону, Йосуа Кімміх зіграв за Баварію 17 матчів та віддав шість результативних передач.