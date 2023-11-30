Іспанія

Італієць бачить серйозний талант у вихованця "королівського" клубу.

29 листопада, мадридський Реал обіграв Наполі (4:2) у матчі п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Один із голів на свій рахунок записав 19-річний півзахисник "бланкос" Ніко Пас. Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті висловився про перспективи молодого аргентинського таланту його команди.

"Ніко дуже допоміг команді у матчі з Наполі. Для нього це був особливий вечір.

Запевняю вас, він гравець, який стане уособленням Реалу у майбутньому. Пас має всі якості, необхідні для того, щоб грати тут успішно протягом довгих років", — наводить слова італійця Фабриціо Романо.

Цього сезону, Ніко Пас зіграв за Реал загалом 48 хвилин та забив один м'яч.