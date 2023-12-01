Іспанія

Італійський фахівець вражений рівнем півзахисника "бланкос".

Головний тренер мадридського Реалу висловився з приводу рівня гри півзахисника його команди англійця Джуда Беллінгема та перспектив молодих гравців "королівського" клубу. Його слова наводить Marca.

"Не думаю, що ми колись просили Беллінгема стільки забивати. Він робить це, тому що у нього є фантастична здатність опинятися у штрафному майданчику суперника в потрібний момент у потрібному місці. Ми поважаємо його за працю на футбольному полі, а не за голи.

Скажімо так, я здивований так само, як тоді, коли вперше побачив Кака. Я не кажу, що він схожий на нього, але в якихось речах він як бразилець

Ніко Пас днями показав себе дуже добре. Молоді гравці, які в нас є готові грати. Коли прийде час Гонсало, Маріо Мартіна або Тео Зідана, вони досягнуть успіху. Але я маю віддати пріоритет основній команді. Щоб виходити у футболці Реалу, вони повинні виступати так само, як Ніко", — сказав італійський гуру.