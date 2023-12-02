"Блаугранас" не задоволені технічним спонсором клубу.
Getty Images
02 грудня 2023, 12:33
Керівництво Барселони може розірвати багаторічні ділові відносини зі спортивним брендом Nike через незадоволення рівнем доходів, які отримує каталонський клуб від спонсорського контракту з американською компанією. Про це повідомляє sport.es.
За інформацією джерела, співпраця з Nike дозволяє Барсі поповнювати бюджет на 155 млн. євро на рік. Однак керівництво "синьо-гранатових" вважають, що ця сума нижча за ринкову. Наголошується, що каталонський клуб готовий не розривати стосунки з американською компанією, якщо вона перегляне умови їхньої спонсорської угоди.
Каталонський клуб також незадоволений деякими дизайнерськими рішеннями, які приймає Nike, та їх підхід до роботи з футболістами.
На даний момент спортивний бренд New Balance виявляє зацікавленість стати новим партнером каталонського клубу.
Барселона безперервно співпрацює з Nike з 1998 року.