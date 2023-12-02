Іспанія

"Блаугранас" не задоволені технічним спонсором клубу.

Керівництво Барселони може розірвати багаторічні ділові відносини зі спортивним брендом Nike через незадоволення рівнем доходів, які отримує каталонський клуб від спонсорського контракту з американською компанією. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, співпраця з Nike дозволяє Барсі поповнювати бюджет на 155 млн. євро на рік. Однак керівництво "синьо-гранатових" вважають, що ця сума нижча за ринкову. Наголошується, що каталонський клуб готовий не розривати стосунки з американською компанією, якщо вона перегляне умови їхньої спонсорської угоди.

Каталонський клуб також незадоволений деякими дизайнерськими рішеннями, які приймає Nike, та їх підхід до роботи з футболістами.

На даний момент спортивний бренд New Balance виявляє зацікавленість стати новим партнером каталонського клубу.

Барселона безперервно співпрацює з Nike з 1998 року.