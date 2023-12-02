Іспанія

Вихованець Реалу міг опинитися на Камп Ноу.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві розповів, що раніше він зв'язувався з нападником Альваро Моратою, коли він виступав у складі туринського Ювентуса, щоб запросити гравця на Камп Ноу. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Це правда, що я запрошував Морату до Барси, коли він грав у Ювентусі. Ми розмовляли з ним. Була ймовірність, що він перейде до Барселони.

Він дуже сильний футболіст. Альваро чудово атакує, старанно працює і не є жадібним гравцем. На даний момент у Атлетіко все чудово в лінії нападу, адже Мората та Грізманн є футболістами світового рівня", — сказав Хаві.

3-го грудня, в рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги, Барселона буде приймати мадридський Атлетіко. Початок матчу о 22:00 за київським часом.