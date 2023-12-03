Іспанія

Можливо сьогодні саме той день.

Напередодні центрального матчу 15-го туру іспанської Ла Ліги Барселона-Атлетіко Мадрід, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Marca.

"Я чекаю на видовищну гру проти команди з дуже хорошими гравцями. Ними чудово керує Хаві, який має дуже чіткі ідеї. Намагатимемося зіграти так, щоб максимально ускладнити життя супернику. Хочемо дотримуватися своєї лінії.

Для нас важлива стабільність. Давайте оцінювати все з цього погляду. Наступного тижня ми зіграємо з Альмерією, а зараз проти команди, яка до кінця боротиметься за перемогу у Ла Лізі.

Це складний суперник, як завжди. Відколи я прийшов в Атлетіко, ми ще жодного разу не обіграли Барсу на виїзді.

Барселона та Реал завжди розпочинають сезон, маючи більші шанси на перемогу. Останнім часом ми скоротили відставання. Ми продовжимо працювати над тим, щоб дистанція зменшувалась", — сказав "Чоло".

Матч 15-го туру Ла Ліги між Барселоною та Атлетіко відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.