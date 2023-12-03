Іспанія

Іспанський фахівець з оптимізмом дивиться у майбутнє.

Напередодні центрального матчу 15-го туру іспанської Ла Ліги Барселона-Атлетіко Мадрід, головний тренер "блаугранас" Хаві розповів про перспективи команди у цьому сезоні. Його слова наводить Marca.

"Це важлива гра, в них є матч в запасі, але це прямий конкурент. Атлетіко у чудовій формі. Нам потрібні вболівальники, важливо щоб вони нас підтримували на Монжуїк.

Ми повинні домінувати у грі, мати правильну циркуляцію, атакувати простір. Вони дуже добре захищаються агресивним низьким блоком. Це буде складно, але ми маємо сили, щоб провести відмінну гру і отримати три очки.

Я не маю відчуття, що моя посада колись була під загрозою. Я щасливий, у мене є довіра з боку президента та спортивного директора Деку. Впевнений, що цей сезон буде дуже хорошим для нас.

Команда грає гірше ніж минулого сезону, тому ми не показуємо очікуваних результатів. Потрібно грати стабільніше. Багато чого потрібно покращити. Ми зробили багато хорошого, тепер маємо покращити гру. Так до нас прийдуть позитивні результати", — сказав Хаві.

Матч 15-го туру Ла Ліги між Барселоною та Атлетіко відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.