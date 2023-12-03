Іспанія

Стали відомі склади команд на матч Ла Ліги.

Барселона в рамках поєдинку п'ятнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Атлетіко.

Хаві довірив місце в старті Френкі Де Йонгу та Рафіньї, тоді як в Атлетіко з перших хвилин вийдуть Рікельме та Де Пауль.

Барселона: Пенья — Араухо, Кунде, Мартінес, Канселу — Гюндоган, Де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Феліш

Запасні: Астралага, Кочен, Крістенсен, Бальде, Ромеу, Роберто, Фермін, Ямал, Торрес

Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо — Моліна, Льоренте, Коке, Де Пауль, Рікельме — Грізманн, Мората

Запасні: Грбич, Гоміс, Савич, Галан, Мандава, Аспілікуета, Сьоюнджю, Сауль, Корреа, Ліно, Депай

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом. Стежте за розвитком подій в нашій текстовій онлайн-трансляції.