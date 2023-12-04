Іспанія

Іспанський фахівець високо оцінює Папу Карло.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета схвально відгукнувся про ентренадора мадридського Реалу Карло Анчелотті. Його слова наводить GFT.

"Для мене, Анчелотті в категорії "найвеличніших". Він один із найкращих в історії, якщо не найкращий.

Анчелотті досягав успіху в багатьох країнах з дуже різними культурами, клубами, власниками та гравцями. Йому завжди вдавалося втілювати свої ідеї на футбольному полі та перемагати. На мою думку, у нього є все, щоб вважатися найкращим", — сказав Мікель Артета.