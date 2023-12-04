Угода розрахована до літа 2025 року.
Андрій Лунін, Getty Images
04 грудня 2023, 19:34
Андрій Лунін таємно продовжив контракт із Реалом, повідомляє El Chiringuito TV.
За інформацією джерела, це сталося після оренди в Леганес в сезоні-2018/19. Тоді було продовжено угоду до літа 2025 року.
Раніше повідомлялося, що угода українця з мадридською командою розрахована до літа 2024 року і він може покинути клуб вільним агентом.
У поточному сезоні Лунін провів 7 матчів за Реал: на його рахунку 4 сухі матчі.