Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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05 грудня 2023, 00:20
У рамках п'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі приймала Кадіс.
Господарі та гості обмінялися голами, але переможця так і не виявили. Зазначимо, що з 33 хвилини поєдинку Кадіс грав у меншості.
Сельта — Кадіс 1:1
Голи: Ларсен, 57 – Рамос, 16.
Сельта: Гуаїта, Мінгеса, Васкес (Карлес Перес, 54), Старфельт (Сотело, 54), Нуньєс, Санчес (Рістич, 81), Тапія, Де Ла Торре (Дотор, 90), Аспас, Ларсен (Дувікас, 90), Бамба.
Кадіс: Гіль, Карселен, Фалі Гіменес, Віктор Чуст, Хаві, Алехо (Пірес, 77), Алекс Фернандес, Алькарас (Діакіте, 90), Рохер Марті (Мбає, 39), Рамос (Максі Гомес, 78), Собріно (Сальдуа, 77).
Попередження: Карселен (12), Собріно (21), Хіль (45), Мбає (59), Алехо (74), Алькарас (90), Дотор (90).
Вилучення: Віктор Чуст (33).