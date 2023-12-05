Іспанія

Через хірургічне втручання гравець пропустить ще трохи більше матчів.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген перенесе операцію, яка має вирішити його проблеми з попереком, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Хірургічне втручання відбудеться цього тижня. Після нього у клубі опублікують нову заяву. Повернення гравця очікується не раніше лютого.

У цьому сезоні 31-річний німець вже встиг взяти участь у 17 матчах "блаугранас" у всіх турнірах, пропустивши 15 голів і 8 разів залишивши свої ворота "сухими".