Іспанія

Протистояти українцю будуть Савіо, Гутьєррес і Мартін.

У Жироні оголосили претендентів на звання найкращого гравця клубу у листопаді, повідомляє офіційна сторінка каталонців у Twitter.

Серед номінантів опинився і український нападник Артем Довбик. Протягом місяця він відзначився двома голами та трьома асистами у Ла Лізі, а у Кубку Іспанії віддав ще одну гольову передачу.

Quina 🌟 va brillar més durant el mes de novembre?



⚽️ Artem Dovbyk

💫 @ivanmartinn7

🏍️ @Miguel3Guti

🇧🇷 @OficialSavinho — Girona FC (@GironaFC) December 6, 2023

Протистояти йому будуть нападник Савіо, півзахисник Іван Мартін і захисник Мігель Гутьєррес. Підтримати українця можна за посиланням.