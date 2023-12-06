Протистояти українцю будуть Савіо, Гутьєррес і Мартін.
Артем Довбик, Getty Images
06 грудня 2023, 15:09
У Жироні оголосили претендентів на звання найкращого гравця клубу у листопаді, повідомляє офіційна сторінка каталонців у Twitter.
Серед номінантів опинився і український нападник Артем Довбик. Протягом місяця він відзначився двома голами та трьома асистами у Ла Лізі, а у Кубку Іспанії віддав ще одну гольову передачу.
Протистояти йому будуть нападник Савіо, півзахисник Іван Мартін і захисник Мігель Гутьєррес. Підтримати українця можна за посиланням.