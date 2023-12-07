Іспанія

Португалець приміряв роль спортивного директора клубу.

Вінгер Барселони Жоау Феліш, орендований у Атлетіко Мадрид, поділився думкою про те, який футболіст точно зміг би посилити каталонський клуб. Його слова наводить сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Домінік Собослаї з Ліверпуля точно підсилив би Барсу. Мені подобається його гра. Якось він зміг би приєднатися до Барселони", — заявив португалець.

Жоау Феліш цього сезону зіграв за Барсу 17 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.

В свою чергу, угорець Домінік Собослаї відіграв у складі Ліверпулю 20 матчів, забивши три голи та віддавши дві гольові передачі.