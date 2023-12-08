Іспанія

Клуб буде грати далі в турнірі.

Жирона обіграла Оріуелу та вийшла до 1/16 фіналу Кубку Іспанії. Колектив Мічела поступався після першого тайму, проте в другій половині зустрічі зумів забити декілька голів та пройти далі. Крістіан Стуані оформив дубль. Віктор Циганков вийшов на поле на 83 хвилині, проте нічим особливим відмітитися не зміг.

Оріуела — Жирона 2:5

Голи: Мендінуета, 27, Букер, 45 — Торре, 7, Стуані, 66, 74, Порту, 82, Валері, 87

До наступної стадії також пройшли Арандіна, Ельче, Ейбар, Ферроль, Атлетік та Сельта. Жеребкування відбудеться 12 грудня.