Іспанія

Поляк поки що не збирається закінчувати кар'єру.

Нападник Барселони Роберт Левандовскі висловився з приводу закінчення своєї ігрової кар'єри. Його слова наводить sport.es.

"Я не думаю про те, що я вже виграв чи, що вже зробив. У мене все ще є мотивація змагатися та вигравати.

Я думаю, що можу грати у футбол на найвищому рівні протягом трьох чи чотирьох років, бо фізично я почуваюся дуже добре.

Знаю, що ми – Барселона, і всі чекають від нас не лише перемог, а й яскравої гри. На початку сезону не все було ідеальним, і, звичайно, якщо ми не створюємо багато моментів, важко забивати голи.

Рік-два тому, коли я ще не був тут, я бачив, що навколо клубу було багато проблем, але зараз ми рухаємось у правильному напрямку і гравці можуть зосередитись на своїй роботі", — заявив поляк.

Цього сезону, 35-річний Роберт Левандовскі зіграв за Барсу 17 матчів, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.