Іспанія

Погані новини для "королівського" клубу.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті прокоментував проблеми з плечем лідера команди Джуда Беллінгема. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Джуду треба подбати про своє плече, щоб зміцнити його. Немає ніяких проблем з грою через це, кожен день він стає тільки краще.

На даний момент подібна операція виключена, але його плече дуже травматичне. В майбутньому, можливо, йому знадобиться операція", — сказав Анчелотті.

Цього сезону, Джуд Беллінгем зіграв за Реал Мадрид 17 матчів, забив 15 голів та віддав 4 гольові передачі.