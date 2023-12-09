Іспанія

Куди ви зі своєю АПЛ лізете?

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розповів про рівень іспанського чемпіонату. Цитує його Mundo Deportivo.

"Іспанська ліга – найбільш конкурентоспроможна в Європі, як на мене, навіть більше, ніж англійська.

У нас є Барселона, Реал, Атлетіко та Реал Сосьєдад. Усі ці команди зараз грають у Лізі чемпіонів. Це найвищий прояв прекрасного сезону.

Жирона займає перше місце (насправді друге, поступаючись за додатковими показниками мадридському Реалу ред.) і грає в красивий і дуже конкурентоспроможний футбол. Ліга, в якій є Атлетік, Валенсія та Вільярреал, не може бути слабкою.