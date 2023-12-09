Лапорта, Getty Images
09 грудня 2023, 14:30
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розповів про рівень іспанського чемпіонату. Цитує його Mundo Deportivo.
"Іспанська ліга – найбільш конкурентоспроможна в Європі, як на мене, навіть більше, ніж англійська.
У нас є Барселона, Реал, Атлетіко та Реал Сосьєдад. Усі ці команди зараз грають у Лізі чемпіонів. Це найвищий прояв прекрасного сезону.
Жирона займає перше місце (насправді друге, поступаючись за додатковими показниками мадридському Реалу ред.) і грає в красивий і дуже конкурентоспроможний футбол. Ліга, в якій є Атлетік, Валенсія та Вільярреал, не може бути слабкою.
Ла Ліга – одна з найбільш конкурентоспроможних ліг у Європі. Більшість іспанських команд, може виграти у будь-якої команди з інших чемпіонатів.
У нас навіть клуби, які не перебувають на вершині, грають у чудовий футбол. Наприклад, Севілья проводить не найкращий сезон, але це дуже хороша команда і вони чудово грають. Бетіс теж, всі ці команди можуть з гарантією конкурувати з іншими європейськими клубами, тому іспанська ліга – найконкурентніша ліга в Європі та світі", — заявив Жоан Лапорта.