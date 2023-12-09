Іспанія

На нас очікує цетральний матч туру у Ла Лізі.

Напередодні центрального матчу 16-го туру іспанської Ла Ліги Барселона-Жирона, головний тренер "блаугранас" Хаві поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Жирона – несподіваний лідер для багатьох, але не для мене. Вони можуть претендувати на перемогу у Ла Лізі.

Ми збираємося грати у свій футбол, бути сміливими та давити протягом всього матчу. Барселона зараз демонструє позитивну динаміку.

Не знаю, чи сильно вони відрізнятимуться від минулого сезону. Раніше вони грали по-різному: на нашому полі Жирона домінувала, а у себе вдома грали низьким блоком. Їх склад значно покращився в порівнянні з минулим роком.

Барселона готова до обох сценаріїв", — сказав ентренадор Барси.

Наразі, Барселона йде на третьому місці у іспанський Ла Лізі, відстаючи від Жирони та мадридського Реалу на чотири пункти.