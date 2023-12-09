Іспанія
09 грудня 2023, 19:13
Реал із Луніним у воротах утратив перемогу над Бетісом у "королівському" дербі
Колективу Карло Анчелотті не вдалось утримати переможний рахунок за ходом другого тайму.
Бетіс — Реал, Getty Images
09 грудня 2023, 19:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бетіс — Реал 1:1
Голи: Руїбаль, 66 — Беллінгем, 53
Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Чаді, Абнер — Алтіміра (Гвардадо, 70), Рока — Айосе (Луїс Енірке, 82), Іско, Абде (Діао, 61) — Вілліан Жозе.
Реал: Лунін — Л. Васкес (Начо, 83), Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос (Пас, 83) — Вальверде, Модрич (Себальйос, 70) — Беллінгем — Браїм (Хоселу, 79), Родріго.
Попередження: Руїбаль — Себальйос