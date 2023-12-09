Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 9 грудня 2023 року, 17:15.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Бетіс приймав мадридський Реал на Беніто Вільямарін у Севільї.

Протягом першого тайму жодна з команд не зуміла порадувати глядачів голами, а от у другій половині результативних ударів було два. Спочатку гостей вперед вивів Беллінгем, а потім Руїбаль відновив паритет у поєдинку. Його гол був останнім у грі.

Цією нічиєю може скористатися Жирона, яка у випадку перемоги над Барселоною обійде "вершкових" у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бетіс — Реал у 16 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Бетіс — Реал 1:1

Голи: Руїбаль, 66 — Беллінгем, 53



Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Чаді, Абнер — Алтіміра (Гвардадо, 70), Рока — Айосе (Луїс Енірке, 82), Іско, Абде (Діао, 61) — Вілліан Жозе



Реал: Лунін — Л. Васкес (Начо, 83), Рюдігер, Алаба, Менді — Кроос (Пас, 83) — Вальверде, Модрич (Себальйос, 70) — Беллінгем — Браїм (Хоселу, 79), Родріго



Попередження: Руїбаль — Себальйос