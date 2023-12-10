Іспанія

Завершився ще один поєдинок 16 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко приймав Альмерію на Метрополітано Стедіум у Мадриді.

Господарі поля ще у першій половині першого тайму сформували комфортну для себе перевагу у два м'ячі. У другому таймі "матрацники" пропустили від Баптістао, свого колишнього гравця, але на більше гості не були спроможні. Таким чином, Атлетіко очікувано здобув чергові 3 очки.

Атлетіко — Альмерія 2:1

Голи: Мората, 17, Корреа, 22 — Баптістао, 62

Попередження: Коке, 90+1

Атлетіко: Облак — Савич, Вітсель, Аспілікуета (Хіменес, 75) — Льоренте, Грізманн, Коке, Де Пауль (Ньїгес, 61), Ліно (Рікельме, 75) — Корреа (Моліна, 75), Мората (Депай, 60)

Альмерія: Машимільяну — Чумі, Гонсалес, Монтес, Акієме — Посо (Пуїгмаль, 85), Лопі, Робертоне (Баба, 86), Ембарба (Рамазані, 85) — Баптістао, Аррібас