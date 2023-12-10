Іспанія

Українці вивели свою команду вперед.

Український нападник Жирони Артем Довбик відкрив рахунок у центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги проти Барселони.

На 12-й хвилині поєдинку гості вийшли у контратаку, в якій Віктор Циганков вдало прострілив з правого флангу у штрафний майданчик "блаугранас", де Довбик вдало його замкнув своїм ударом лівою ногою.

Довго мінімальна перевага Жирони не протрималась, оскільки вже на 19-й хвилині гри Левандовські зрівняв рахунок у матчі після кутового.

Нагадаємо, слідкувати за головними подіями у матчі Барселона — Жирона можна за посиланням.