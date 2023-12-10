Українці вивели свою команду вперед.
Артем Довбик, Getty Images
10 грудня 2023, 22:27
Український нападник Жирони Артем Довбик відкрив рахунок у центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги проти Барселони.
На 12-й хвилині поєдинку гості вийшли у контратаку, в якій Віктор Циганков вдало прострілив з правого флангу у штрафний майданчик "блаугранас", де Довбик вдало його замкнув своїм ударом лівою ногою.
Довго мінімальна перевага Жирони не протрималась, оскільки вже на 19-й хвилині гри Левандовські зрівняв рахунок у матчі після кутового.
Нагадаємо, слідкувати за головними подіями у матчі Барселона — Жирона можна за посиланням.