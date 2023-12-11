Іспанія

Жирона зараз в тренді.

Лівий захисник Жирони Мігель Гутьєррес зацікавив топ-клубам Європи. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, інтерес до іспанця виявляє Баварія, лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.

Мадридський Реал має право пріоритетного викупу Гутьєрреса – наступного літа трансфер гравця може коштувати мадридцям всього вісім мільйонів євро. Взимку сума трансферу для "вершкових" буде такою самою, як для інших клубів.

Зазначається, що Жирона може схилитися до продажу гравця вже у січні. У клубі вважають, що Гутьєрреса краще продати раніше, через опцію зворотнього викупу у мадридського Реала.

Цього сезону, 22-річний Мігель Гутьєррес зіграв за каталонський клуб 17 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.