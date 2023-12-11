Іспанія

Оце так поворот.

Мадридський Атлетіко виставлено на продаж. Таку інформацію надає La Sexta.

За інформацією джерела, генеральний директор "матрацників" Мігель Анхель Хіль та президент Енріке Сересо, яким належать 65% акцій клубу, запустили процес продажу мадридського клубу.

Зазначається, що у придбанні Атлетіко дуже зацікавлений власник клубу НФЛ Маямі Долфінс Стівен Росс. Переговори між керівництвом "індійців" та міліардером вже почалися.

Наразі, мадридський клуб посідає третє місце у Ла Лізі, маючи одну гру в запасі порівняно зі своїми прямими конкурентами.