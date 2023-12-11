Іспанія

"А ось вам і будь-ласочки".

Нинішній головний тренер Барселони Хаві є другим найгіршим наставником каталонців за відсотком перемог за останні 15 років. Про це повідомляє журналіст Фран Мартінес.

Відсоток перемог іспанського фахівця на чолі "блаугранас" складає 62,16%. За цим показником Хаві випереджає лише нідерландського тренера Рональда Кумана (58,2%), якого Хаві змінив у жовтні 2021 року.

Після 16 зіграних турів в іспанській Ла Лізі, Барса набрала 34 пункти та розташувалася на четвертому рядку турнірної таблиці іспанської першості. Каталонці відстають від лідируючої Жирони на сім очок.