Іспанія

Гравець поки що не збирається покидати Барселону.

Півзахисник Барселони Серхі Роберто прокоментував чутки щодо потенційного переїзду до США або Бразилії, передає видання SPORT.

Контракт Серхі Роберто з Барселоною розрахований до кінця червня 2024 року. Іспанець заявив, що веде розмову тільки з "блаугранас" і ще не збирається йти з клубу.

"Чутки про Інтер Маямі чи Палмейрас... все це брехня. Я хотів би пограти у МЛС у майбутньому, але ще не час для цього", — сказав 31-річний капітан Барселони.

У цьому сезоні він взяв участь у 6 матчах іспанського клубу у всіх турнірах, відзначившись асистом. Більше місяця він пропустив через м'язову травму.