Українець зацікавив представників Серії А.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
12 грудня 2023, 15:12
Артем Добвик привернув увагу з боку клубів із чемпіонату Італії, повідомляє ElGolDigital.
За інформацією джерела, найбільший інтерес до футболіста виявляють Інтер, Рома та Ювентус.
При цьому, в особі Довбика Рома бачить заміну для Ромела Лукаку, який покине клуб.
Ювентус не влаштовує гра Душана Влаховича, тож вони шукають "дев'ятку".
У поточному сезоні Довбик провів 19 матчів за Жирону у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 6 результативних передач.