Іспанія

Українець зацікавив представників Серії А.

Артем Добвик привернув увагу з боку клубів із чемпіонату Італії, повідомляє ElGolDigital.

За інформацією джерела, найбільший інтерес до футболіста виявляють Інтер, Рома та Ювентус.

При цьому, в особі Довбика Рома бачить заміну для Ромела Лукаку, який покине клуб.

Ювентус не влаштовує гра Душана Влаховича, тож вони шукають "дев'ятку".

У поточному сезоні Довбик провів 19 матчів за Жирону у всіх турнірах: на його рахунку 9 голів та 6 результативних передач.