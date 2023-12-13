Іспанія

Німецький центрбек бачить своє в таборі "вершкових".

Центральний захисник Антоніо Рюдігер висловився про свої плани на майбутнє.

"Мені дуже комфортно тут, у Реалі. Я хочу ще довго працювати в цьому клубі", — цитує слова Антоніо Рюдігера журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Антоніо Рюдігер провів за Реал Мадрид 21 поєдинок у всіх турнірах, в яких він віддав один асист та заробив сім попереджень.

Його контракт із "вершковими" розрахований до літа 2026 року.