Іспанець не втрачає позитив.
Хаві, Getty Images
14 грудня 2023, 17:48
У 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Барселона програла бельгійському Антверпену (2:3). Головний тренер Барси Хаві прокоментував результати команди в останніх матчах. Його слова наводить Goal.
"Я налаштований позитивно. Думаю, що можу виправити ситуацію.
Ми продовжуємо брати участь у чотирьох різних турнірах. У Лізі чемпіонів нашою головною метою було покращення результатів порівняно з минулим сезоном, і ми цього досягли.
Нам просто потрібно перегрупуватися, зосередитися і стати кращими до наступної гри", — сказав Хаві.