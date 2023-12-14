Іспанія

Іспанець не втрачає позитив.

У 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Барселона програла бельгійському Антверпену (2:3). Головний тренер Барси Хаві прокоментував результати команди в останніх матчах. Його слова наводить Goal.

"Я налаштований позитивно. Думаю, що можу виправити ситуацію.

Ми продовжуємо брати участь у чотирьох різних турнірах. У Лізі чемпіонів нашою головною метою було покращення результатів порівняно з минулим сезоном, і ми цього досягли.

Нам просто потрібно перегрупуватися, зосередитися і стати кращими до наступної гри", — сказав Хаві.