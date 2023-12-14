Іспанія

Легендарний клуб.

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес висловився про спортивні успіхи "королівського" клубу. Його слова наводить офіційний сайт "бланкос".

"Ми є свідками одного з найвеличніших спортивних циклів у нашій історії, як у футболі, так і у баскетболі. За останні 13 років мадридський Реал виграв 50 титулів: 25 у футболі та 25 у баскетболі. Серед них 5 кубків футбольної Ліги чемпіонів та 3 кубки баскетбольної Євроліги.

Тому ми дуже пишаємось тим, чого вдалося досягти завдяки таланту деяких гравців та тренерів, які вже є легендами мадридського Реалу та світового спорту. Наші команди чітко відображають наші цінності: працю, самопожертву, вдосконалення, дух товариства, повагу, чесну гру, смирення та єдність", — заявив Перес.