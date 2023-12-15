Іспанія

"Блаугранас" хитає.

Головний тренер Барселони Хаві відповів на критику команди. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Тренеру зазвичай дістається найбільше, але я намагаюся тягнути віз вперед. Мені подобається бути лідером, мені подобається, коли мене критикують перед гравцями, щоб вони були спокійні.

Я займаюся цим все життя і не збираюся зупинятися. Ніхто мене не зупинить. Мене запитують, чи я не думав про звільнення. Навпаки. Я більше залучений та більше зацікавлений. Я не хочу провалитися, особливо у клубі свого життя

Ми повинні бути позитивними, принаймні, "кулес". Розумію, що інші клуби чи медіа, які не вболівають за Барсу, критикують нас, але наші вболівальники, не можуть залишити нас осторонь.

Ці футболісти – діючі чемпіони Ла Ліги та володарі Суперкубка, вони заслуговують на повагу. Після цього йдуть праця та результати. Ми намагаємося покращити наші виступи.

Вболівальники з командою, проблема не в цьому. На вулицях мене вітають. Просто у нас зараз така низка результатів, що нам доводиться вислуховувати критику", — заявив Хаві.

Наразі, Барселона йде на четвертому місці іспанської Ла Ліги, відстаючи від лідируючої Жирони на сім пунктів.