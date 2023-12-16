Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 17-го туру Прімери, який пройде 16 грудня та розпочнеться о 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Валенсія та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

ВАЛЕНСІЯ — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 16 ГРУДНЯ, 22:00. МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІГЕЛЬ ОРТІС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Наразі не найкращий період у Барселоні, багато говорять про Хаві, його конфлікт із Деку та навіть звільнення. Чемпіон Іспанії нещодавно віддав очки в Мадриді з Райо Вальєкано, зігравши внічию 1:1, тиждень тому він програв вдома, поступившись виступаючій на дуже солідному рівні Жироні — 2:4 після провального матчу за якістю гри, а далі відбувся матч Ліги чемпіонів, де в Бельгії вони поступилися Антверпену, найслабшій команді групи, 2:3.

Те, що вони робили в обороні, було справжнім провалом, адже вони занадто легко подарували опоненту два голи. До того ж пропустили вирішальний одразу після того, як змоглии зрівняти рахунок. Незважаючи на вихід у плей-оф після двох років невдач, це не заспокоїть настрої навколо команди Хаві перед обличчям зростаючої критики.

Роберт Левандовскі перебуває у поганій формі, але поляк не єдиний гравець, який терпить невдачі. Виступи деяких гравців Барселони викликають занепокоєння, Оріоль Ромеу невдало зіграв у рамках головного єврокубка, Алехандро Бальде також має значне падіння у виступах, Жюль Кунде теж робить багато помилок.

Валенсія знову невдало робить спроби піднятися до верхньої половини таблиці, мають чотири матчі без перемог, але вони грають вдома, у них був тиждень відпочинку, тому що вони виступають лише в Прімері. І можуть зарядитися перед матчем проти топової команди. Господарі лише двічі програли на своєму стадіоні і саме тут вони в основному набирають очки. Якщо робити порівняння, то гості демонструють не дуже впевнені результати на виїзді, отже має бути достатньо цікаво.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Валенсія: Мамардашвілі — Коррейя, Москера, Діакабі, Гашьоровські — Пепелу, Гільямон — Фулькьє, Лопес, Перес — Дуро

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Канселу — Педрі, Ромеу, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Феліш

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