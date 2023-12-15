Іспанія

Іспанський фахівець не розуміє критику на свою адресу.

Головний тренер Барселони Хаві висловився з приводу критики на свою адресу через останні невдалі результати команди. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Якби ми вилетіли з Ліги чемпіонів, я зрозумів би галас навколо мене. Але ми не вилетіли та знаходимося на шляху до титулу Ла Ліги. Так, нам потрібно ставати краще, але зараз ми ведемо боротьбу за перемогу в чотирьох турнірах.

Нагадаю, ще місяць тому ви питали мене про те, чи не збираюся я стати новим Фергюсоном для Барселони", — сказав іспанський фахівець.

Наразі, Барселона йде на четвертому місці іспанської Ла Ліги, відстаючи від лідируючої Жирони на сім пунктів.