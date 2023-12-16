Іспанія

Подальша доля досвідченого фахівця досі залишається невідомою.

Італійський головний тренер Карло Анчелотті наразі проводить другу каденцію на чолі мадридського Реала, із яким здобував перемоги як на внутрішній, так і на міжнародних аренах.

Проте вже наприкінці поточного сезону його чинний контракт із "галактікос" добігає завершення й чутки пов’язували 64-річного фахівця з продовженням роботи в тренерському штабі збірної Бразилії.

Однак наразі немає жодної конкретики — Реал намагається будувати плани на майбутнє, у тому числі, із розрахунком на продовження співпраці з Анчелотті, а керманич ще остаточно не вирішив, де саме хоче провести наступний етап своєї тренерської діяльності.

Як повідомляє іспанська преса, більше інформації з цього приводу ми зможемо отримати незабаром — на останні дні 2023 року запланована зустріч поміж Карло та президентом "бланкос" Флорентіно Пересом, за підсумком якої сторони мають або погодити чернетковий варіант майбутнього нового контракту, або ж затвердити відхід Анчелотті влітку наступного року.

Тим часом Реал іде другим у іспанській Ла Лізі та пробився до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА з першого місця своєї підгрупи.