Іспанія

Папа Карло щось знає?

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловився про можливе створення Суперліги. Цитує італійця Madrid Universal.

"Щоб висловити думку щодо цього, потрібно почекати і подивитися, що відбудеться 21 грудня. Можливо, станеться щось важливе, що змінить історію футболу. Буде змінено календар матчів та багато іншого. Але доведеться почекати", — заявив Анчелотті.

21 грудня, Європейський суд оголосить рішення щодо розгляду справи між УЄФА та Суперлігою. Якщо у рішенні суду буде сказано, що УЄФА не має монополії на проведення турнірів, проект "Суперліга" засяє новими фарбами.