Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Фото: twitter.com/Cadiz_CF
17 грудня 2023, 21:35
У рамках 17 туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас на своєму полі приймав Кадіс.
Команди обмінялися голами, а поєдинок так і завершився нічиєю – 1:1.
Лас-Пальмас — Кадіс 1:1
Голи: Пехіньо, 7 – Рамос, 83.
Лас-Пальмас: Вальєс, Араухо, Коко, Мармоль, Сінкгравен, Пехіньо (Беніто Рамірес, 66), Молейро (Марвін, 46), Хаві Муньос, Родрігес, Пероне (Луаодіс, 90), Мунір (Еррера, 80).
Кадіс: Ледесма, Карселен, Фалі Хіменес, Віктор Чуст (Гвардіола, 83), Пірес, Алехо (Мачіс, 82), Алекс Фернандес (Куаме, 62), Алькарас, Рохер Марті (Максі Гомес, 31), Рамос, Собріно (Наварро, 62).
Попередження: Алехо (24), Пірес (30), Фалі Хіменес (33), Родрігес (90).