Іспанія

Наразі невідомо, скільки гравець відновлюватиметься.

Центральний півзахисник Педрі сьогодні, 19 грудня, травмувався на ранковому тренуванні Барселони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Іспанець отримав невелику м'язову травму. Певний час він буде недоступним, а повернення визначатиметься ходом його відновлення.

У цьому сезоні Педрі вже взяв участь в 11 матчах Барселони у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник пропустив 12 матчів "блаугранас" через травму підколінного сухожилля.