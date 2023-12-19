Наразі невідомо, скільки гравець відновлюватиметься.
Педрі, Getty Images
19 грудня 2023, 20:24
Центральний півзахисник Педрі сьогодні, 19 грудня, травмувався на ранковому тренуванні Барселони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Іспанець отримав невелику м'язову травму. Певний час він буде недоступним, а повернення визначатиметься ходом його відновлення.
У цьому сезоні Педрі вже взяв участь в 11 матчах Барселони у всіх турнірах, відзначившись голом та асистом.
Нагадаємо, 21-річний півзахисник пропустив 12 матчів "блаугранас" через травму підколінного сухожилля.