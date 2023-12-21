Завершилися два матчі в рамках 18 туру чемпіонату Іспанії.
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21 грудня 2023, 00:35
У рамках 18-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав на своєму полі Сельту.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, проте саме "жовтій субмарині" у підсумку вдалося записати на свій рахунок три очки.
Вільярреал — Сельта 3:2
Гол: Педраса, 13, Манді, 40, Парехо, 48 — Дувікас, 52, Ларсен, 57
Вільярреал (старт): Йоргенсен — Альтіміра, Альбіоль, Манді, А. Морено — Ахомаш, Комесанья, Парехо, Педраса — Баена, Серлот
Сельта (старт):
Гуаїта — Васкес, Старфельт, Нуньєс, Рістич — Дотор, Тапія, де ла Торре — Серві, Дувікас, Ларсен
У паралельному матчі Атлетік вирвав перемогу над Лас-Пальмас завдяки голу Унаї Гомеса в компенсований час.
Атлетік — Лас-Пальмас 1:0
Гол: Унаї Гомес, 90+4
Атлетік (старт): Сімон — Лєкуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Еррера, Прадос — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета
Лас-Пальмас (старт): Вальєс — Араухо, Коко, Мармоль, С. Кардона — Марвін, Муньйос, Перроне, Лойодіс, Ель Хаддаді — Каба