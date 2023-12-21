Іспанія
21 грудня 2023, 22:03
Гола Довбика не вистачило Жироні для перемоги над Бетісом
Команда Мічела вперше зіграла внічию на виїзді, починаючи від першого туру поточного сезону Ла Ліги.
Бетіс — Жирона, Getty Images
21 грудня 2023, 22:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бетіс — Жирона 1:1
Голи: Песселья, 88 — Довбик, 39 (пен.)
Бетіс: Сілва — Бельєрін (Руїбаль, 15), Песселья, Чаді, Міранда — Гвардадо, Рока — Ассане, Родрі (Абде, 66), Айосе — Вілліан Жозе (Іглесіас, 66).
Жирона: Гассаніга — Д. Лопес (Хуанпе, 35), Блінд, Е. Гарсія — Коуту (Валері, 78), Мартін, А. Гарсія, Гутьєррес — Торре (Порту, 65), Довбик (Стуані, 64), Савіо (Соліс, 79).
Попередження: Гвардадо, Рока — Довбик, А. Гарсія