Іспанія

УЄФА контратакує.

Барселоні загрожує виключення із Ліги чемпіонів, починаючи з сезону-2024/25. Таку інформацію надає Welt.

Причиною можливого покарання є порушення фінансових правил УЄФА, за якими клуби зобов'язані компенсувати витрати відповідним доходом за останні три фінансові роки.

У вересні, Барселона оголосила про чистий прибуток у розмірі 304 млн. євро. Це означало, що загроза можливих штрафних санкцій, про які говорили в клубі більше року, мабуть, опинилася в минулому. Однак, згідно з фінансовими правилами УЄФА, враховуються лише ті продажі, які можна безпосередньо віднести до футбольного бізнесу на даний момент часу.

В останньому річному звіті каталонського клубу повідомлялося про доходи у розмірі сотень мільйонів євро, наприклад, від продажу майбутніх телевізійних та маркетингових прав, а також інших видів спорту. Подібні прибутки ніяк не впливають на оцінку УЄФА.

Неназвані джерела в УЄФА кажуть, що фінансові звіти Барси перебувають "в поганому стані". Вони вважають, що клуб можуть усунути від Ліги чемпіонів на два-три сезони.