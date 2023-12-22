Іспанія

Місяць назад все було по-іншому.

Головний тренер Барселони Хаві не задоволений рівнем гри, який демонструє вінгер команди Жоау Феліш та не впевнений у викупі контракту португальця у мадридського Атлетіко. Про це повідомляє As.

Зазначається, що ні Хаві, ні керівництву "синьо-гранатових" не подобається ігрова нестабільність, властива португальському футболісту. На думку головного тренера Барси, Феліш не показує необхідної інтенсивності на полі. Зокрема, іспанський наставник був настільки незадоволений діями португальця під час минулого матчу Ла Ліги з Альмерією (3:2), що замінив його одразу після перерви.

Також наголошується, що Хаві з самого початку виступав проти того, щоб Барселона орендувала Феліша у мадридського Атлетіко минулого літа.

Цього сезону, Жоау Феліш зіграв за Барсу 20 матчів, забив шість голів та віддав три результативні передачі.