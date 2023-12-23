Іспанія

Іспанські гранди продовжують вірити у новий турнір.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта та президент мадридського Реала Флорентіно Перес, проведуть робочу зустріч у період виступу їхніх команд у Суперкубку Іспанії з метою обговорення подальших кроків, щодо розвитку проекту Європейської Суперліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, функціонери зустрінуться в саудівському Ер-Ріяді, де, серед іншого, продумають стратегію того, як їм діяти в умовах протесту великої кількості європейських грандів, пов'язаного з потенційним створенням Суперліги. Крім того, Лапорта та Перес мають намір ще раз проаналізувати всі переваги та недоліки цього турніру.

Десятого січня, у матчі турнірі Суперкубку Іспанії Барселона зіграє з Осасуною, а вже 11-го січня, Реал зустрінеться з мадридським Атлетіко.