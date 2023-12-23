Воротар "матрацників" вірить у свою команду.
Облак, Getty Images
23 грудня 2023, 15:52
Словенський воротар мадридського Атлетіко Ян Облак висловився з приводу цілей клубу. Його слова наводить Marca.
"Ходять розмови про те, що для нас буде достатнім закінчити сезон на третьому місці у чемпіонаті та кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Однак наша справжня мета завжди одна й та сама — титули. Кожен гравець та тренер хоче бути номером один.
Атлетіко — це не середняк. Цей клуб завжди бореться за найвищі місця у будь-якому турнірі", — заявив Облак.
Наразі, "матрацникі" посідають четверту позицію у іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючих Жирони та Реалу на десять очок, при цьому маючи гру в запасі.