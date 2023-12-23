Іспанія

У Мюнхені мріють про трансфер уругвайського захисника.

Баварії відомо, що центральний захисник Рональд Араухо не планує залишати Барселону взимку, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Зазначається, що мюнхенці все ж матимуть невеликий шанс підписати 24-річного уругвайця влітку, навіть якщо він продовжить свій контракт із "блаугранас". Поточна угода Араухо з клубом розрахована до кінця червня 2026 року.

Захисник є і залишається трансферною мрією головного тренера Баварії Томаса Тухеля та спортивного директора Крістофа Фройнда. Портал transfermarkt оцінює Араухо у 70 мільйонів євро.

У цьому сезоні уругваєць вже взяв участь у 16 матчах Барселони у всіх турнірах, відзначившись одним голом.