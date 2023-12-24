Іспанія

Іспанець не залишить Саудівську Аравію.

Емерік Лапорт не покине Ан-Наср, незважаючи на інтерес Реала, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Реал розглядав колишнього захисника Манчестер Сіті як заміну травмованому Давіду Алабі. Однак Лапорт не планує залишати Ан-Наср — він щасливий у клубі, і його перехід до чемпіонату Саудівської Аравії не вплинув на становище у збірній Іспанії.

Також Реал не хотів платити всю його заробітну плату – Лапорт заробляє близько 25 мільйонів євро за сезон.

У поточному сезоні Емерік провів 12 матчів та забив 1 гол.