Іспанець не залишить Саудівську Аравію.
Емерік Лапорт, Getty Images
24 грудня 2023, 22:35
Емерік Лапорт не покине Ан-Наср, незважаючи на інтерес Реала, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, Реал розглядав колишнього захисника Манчестер Сіті як заміну травмованому Давіду Алабі. Однак Лапорт не планує залишати Ан-Наср — він щасливий у клубі, і його перехід до чемпіонату Саудівської Аравії не вплинув на становище у збірній Іспанії.
Також Реал не хотів платити всю його заробітну плату – Лапорт заробляє близько 25 мільйонів євро за сезон.
У поточному сезоні Емерік провів 12 матчів та забив 1 гол.