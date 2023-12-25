Іспанія

"Блаугранас" потрібні гроші.

Каталонська Барселона хоче продати Еріка Гарсію, який належить Барсі, але цього сезону виступає на правах оренди за Жирону. Таку інформацію надає sport.es.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" вражені прогресом центрального захиснику у оренді, але враховуючи фінансовий стан клубу, керівництво "блаугранас" хоче продати гравця, щоб отримати гроші для посилення складу влітку.

Барса не поспішає озвучувати суму можливого трансферу та хоче прийняти найкращу пропозицію по 22-річному іспанцю. Жирона зацікавлена у підписані Гарсії, але зможе зробити серйозну пропозицію лише у випадку виходу до Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону.

Діючий контракт гравця з Барсою діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Цього сезону, Ерік Гарсія відіграв за Жирону 15 матчів, відзначившись одним забитим м'ячем.