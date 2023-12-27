У Німеччині не розраховують на гвінейського півзахисника.
Ілайш Моріба (зліва), Getty Images
27 грудня 2023, 16:49
Центральний півзахисник РБ Лейпциг Ілайш Моріба, який є вихованцем Барселони, може повернутися до Іспанії, повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За даними Моретто, 20-річний гвінеєць веде переговори з Хетафе. Умови потенційного трансферу наразі невідомі.
Контракт Моріба з РБ Лейпциг розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.
У цьому сезоні півзахисник ще не з'являвся на полі.