Іспанія

У Німеччині не розраховують на гвінейського півзахисника.

Центральний півзахисник РБ Лейпциг Ілайш Моріба, який є вихованцем Барселони, може повернутися до Іспанії, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За даними Моретто, 20-річний гвінеєць веде переговори з Хетафе. Умови потенційного трансферу наразі невідомі.

Контракт Моріба з РБ Лейпциг розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.

У цьому сезоні півзахисник ще не з'являвся на полі.